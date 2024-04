Ranheim fikk et forsprang da Leistad satte inn 1-0 etter 14 minutter. Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborgs Even Håbrekke Hangerhagen scoret på straffe et kvarter før sidebytte. Leistad (Ranheim G19) scoret fra straffemerket ti minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 etter første omgang.

Økte ledelsen

Lucas Aiden Moen Neverdal scoret 3-1-målet for Ranheim noen minutter etter hvilen, og noen minutter ut i andreomgangen fullførte Leistad sitt hattrick. Etter 56 minutters spill reduserte Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg da Mats Rønning Sørlie satte inn 2-4-målet. Dermed endte oppgjøret 2-4.

Fredrik Vestgøte fikk gult kort.

Ranheim beholdt andreplass

Etter onsdagens kamp er Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg nummer fem på tabellen med tre poeng, mens Ranheim er på andreplass med seks poeng.

Emil Huso Opsahl var dommer.

Ranheim spiller mot Levanger 17. april, mens Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg spiller neste kamp mot Levanger 24. april.