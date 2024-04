En spiller sendte Gulset i føringen etter elleve minutters spill, og Isaac Chinedu Andreassen-Ibeh scoret og doblet ledelsen for Gulset. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2 til pause.

Dominerte etter pause

Etter 43 minutter økte avstanden mellom lagene da Per Aakre Melås satte inn 3-0 for Gulset, og Gulset-angriperen scoret igjen da han gjorde 4-0 fem minutter senere. Isaac Chinedu Andreassen-Ibeh økte ledelsen da han satte inn 5-0 etter 52 minutters spill, og samme spiller gjorde hattrick rett etterpå. Per Aakre Melås sikret seg hattrick da han la på til 7-0 etter 60 minutter, og tre minutter senere økte avstanden mellom lagene da en av lagets spillere satte inn 8-0. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-8.

Gulset topper tabellen

Etter tirsdagens kamp er Kragerø på femteplass på tabellen med ett poeng, mens Gulset ligger på førsteplass med sju poeng.

Morten Malsten dømte oppgjøret.

Gulset prøver seg mot Sundjordet 30. april, mens Kragerø spiller neste kamp mot Borg 7. mai.