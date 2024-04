Nogva sendte Rørvik 2 foran da han satte inn 1-0 allerede etter ti minutters spill. Like etterpå fikk Rørvik 2 straffe, og Olav Andre Fausa satte inn 2-0-målet. Rørvik 2 økte til 3-0 et kvarter før hvilen, og Torbjørn Bach økte ledelsen for Rørvik 2 da han satte inn 4-0 fire minutter senere. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 0-4.

Dominerte andre omgang

Rørvik 2 la på til 5-0 etter et kvarter av andreomgangen, og fem minutter senere scoret Nogva sitt andre mål da han gjorde 6-0. Samme mann fikk sitt hattrick etter 69 minutter, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 8-0 åtte minutter før slutt. Rørvik 2 økte ledelsen da Fausa satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 9-0. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 0-9.

Spillums Anders Svedjan Forås fikk gult kort.

Spennende runde i vente

Kosom Alexsander Skaale var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Rørvik 2 måle krefter med Bjørgan, mens Spillum møter Bjørgan.