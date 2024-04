Den første omgangen endte målløs. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Hadde grunn til å juble

Henna Marie Tjervåg sendte Hasundgot i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 60 minutter, og L. Myrene doblet ledelsen for Hasundgot da hun satte inn 2-0 tre minutter senere. Ella Båtnes Ottersen reduserte til 1-2 for Blindheim 2 etter 68 minutters spill. L. Myrene scoret igjen da hun gjorde 3-1 ti minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-3.

Klatret til andreplass

Etter søndagens kamp er Blindheim 2 på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Hasundgot ligger på andreplass med fire poeng.

Christoffer Lervåg var dommer.

I neste runde skal Blindheim 2 måle krefter med Langevåg/Sula 29. april, mens Hasundgot møter Spjelkavik samme dag.