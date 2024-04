Tuva Andrésen sendte Herd 2 i føringen etter 19 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 etter første omgang.

Dro ifra

Ekornåsvåg scoret og doblet ledelsen for Herd 2, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Herd 2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-0.

Slik spilles neste runde

Niklas Bertil Hurlen Spets var dagens dommer.

I neste runde skal Spjelkavik måle krefter med Ørsta 22. april. Herd 2 møter Langevåg/Sula 23. april.