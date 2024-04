Etter kun fem minutters spill tok Osterøy 2 ledelsen ved en spiller, men Andrea Aasheim Skaten sørget for balanse i Njardar/Tysnes-regnskapet da hun satte inn 1-1 seks minutter senere. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-1.

Hadde grunn til å juble

Ida Emilie Beckstrøm-Lindroos sendte Osterøy 2 i føringen på nytt da hun satte inn 2-1 åtte minutter ut i andreomgangen, men Andrea Aasheim Skaten utlignet for Njardar/Tysnes like etterpå. Ida Emilie Beckstrøm-Lindroos sendte Osterøy 2 i føringen igjen etter 47 minutter, og en av lagets spillere scoret sitt andre mål da hun gjorde 4-2 to minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-4.

Klatret på tabellen

Etter søndagens kamp er Njardar/Tysnes nummer sju på tabellen med null poeng, mens Osterøy 2 er på fjerdeplass med tre poeng.

Hjemmelag må skaffe dommer dømte oppgjøret.

I neste runde skal Osterøy 2 måle krefter med Valestrand Hjellvik 2 30. april. Njardar/Tysnes møter Valestrand Hjellvik 2 9. mai.