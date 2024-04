Vigør tok ledelsen tidlig i oppgjøret etter scoring av Eldar Krpo, og David Lande doblet ledelsen da han satte inn 2-0 allerede etter åtte minutters spill. Ved pause sto det 2-0.

Vigør var suverene i andre omgang

Leonart Hajra satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Vigør etter 53 minutter, og Julian Vigeland Andersen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Vigør. Abdirizaq Said Mohamed la på til 5-0 for Vigør da det var spilt en halv time i andre omgang, og hjemmelaget rykket ytterligere ifra da Leon Eilertsen økte ledelsen like etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-0.

Emil Brataas Kolukcija fikk se det gule kortet.

Klatret til ellevteplass

Etter kampen står både Vigør og Gimletroll med tre poeng.

Thor Håversen var dagens dommer på Macron Arena Hellemyr kunstgress. 99 tilskuere hadde tatt turen.

I neste runde skal Gimletroll måle krefter med Jerv 2 12. april. Vigør møter Flekkefjord 23. april.