Her er dagens målscorere for Buvik: Iver Rasmussen Smogeli med to mål.

Disse kom på scoringslisten for Oppdal 2: Timurs Stepanovs.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Ny runde - nye muligheter

Tage André Carlsson var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Oppdal 2 møter Klæbu 22. april, mens Buvik spiller neste kamp mot Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 dagen etter.