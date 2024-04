Klæbu tok føringen da Robin Pedersen-Engdal satte inn 1-0 etter 17 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-0.

Måtte forlate banen

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, utlignet Mikkel Øyasæter Nyhus for Orkla 2, og Jonas Villedieu Stenseth sendte Orkla 2 i føringen to minutter senere. Abdullahi Mohammed Abdullahi sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 et kvarter før full tid. Mathias Lillery Syrstad (Orkla 2 9er G14) fikk rødt kort to minutter før slutt. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 2-2.

Pedersen-Engdal fikk gult kort.

Orkla 2 topper serien

Etter oppgjøret har både Klæbu og Orkla 2 fire poeng.

Sundus Riad Darwich var dommer.

I neste runde skal Orkla 2 måle krefter med Oppdal 1. mai. Klæbu møter Rennebu 8. mai.