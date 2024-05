Ola Aasvestad sendte Ranheim 3 i føringen da han satte inn 1-0 etter 22 minutters spill, men etter 34 minutter scoret Erlend Dragland Råum for Vanvik. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Tok alle poengene

Sander Liabø sørget for ledelse på nytt da han satte inn 2-1-målet noen minutter etter hvilen, og Christoffer Wiig scoret 3-1-målet for Ranheim 3 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-1.

Ble værende på andreplass

Etter mandagens kamp ligger Ranheim 3 på andreplass på tabellen med 15 poeng, mens Vanvik er på niendeplass med fem poeng.

Terje Sjøli var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Ranheim 3 møte NTNUI 2, mens Vanvik møter Orkanger.