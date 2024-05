Truls Knudsen sendte Morild i ledelsen da han satte inn 1-0 etter kun ni minutters spill, og Reinholdtsen doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 fire minutter senere. 34-åringen la på til 3-0 for Morild etter 19 minutter, og noen minutter før pause var hattricket et faktum for samme mann. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0 til pause.

Morild var suverene i andre omgang

Etter 58 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Preben Meland Pedersen satte inn 5-0, og Jonas Manuel Kristiansen Aloyseous økte ledelsen da han satte inn 6-0 fem minutter senere. Et kvarter før full tid økte avstanden mellom lagene da Steven Ravn Uggerly Jensen satte inn 7-0 for Morild, og Asgeir Hamansen Nilsen økte til 8-0 ti minutter senere. Reinholdtsen scoret sitt fjerde mål da han gjorde 9-0 tre minutter før slutt, og Morild-angriperen scoret igjen da han gjorde 10-0 minuttet før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 10-0.

Morilds Jonas Olsen Warem fikk se det gule kortet. For Svolvær fikk Simen Hansen Rødli og Alexander Johansen gult kort.

Klatret til fjerdeplass

Etter mandagens kamp er Morild på fjerdeplass på tabellen med sju poeng, mens Svolvær ligger på tiendeplass med null poeng.

Bjarne Eriksen dømte kampen.

I neste runde skal Morild måle krefter med Skånland 26. mai. Svolvær møter Medkila 29. mai.