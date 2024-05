Elias Haugerød Melaas sendte Borg i ledelsen etter bare fire minutter, men Jim-Robert Halvorsen sørget for balanse i Sundjordet-regnskapet da han satte inn 1-1 like etterpå. Erik Borgestad ga Borg ledelsen på nytt etter elleve minutters spill, men Jesper Romsdalen utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål etter 25 minutter. Kasper Nystad sendte Sundjordet i ledelsen da han satte inn 3-2 to minutter senere, og Sundjordet-spiller Mathias Niemi satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 4-2. Kallåk reduserte til 3-4 etter 33 minutters spill, og samme mann utlignet seks minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 4-4.

Dommeren pekte på straffemerket

Mats Remi Usterud (Borg) scoret fra straffemerket etter 80 minutter. Sju minutter senere fikk Sundjordet straffe, og Nicolai Nilsen scoret 5-5-målet. Daniel Nikolai Helleberg Sanni sørget for at Borg tok ledelsen igjen med sin scoring etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-6.

Sundjordets Andreas Nystad, Kasper Nystad, Anders Voje og Jesper Romsdalen fikk gult kort. For Borg fikk Henrik Holtan Thorsen, Henrik Emil Andersson, Erik Nakken Vinje, Andreas Ringsevjen og Jonas Sivertsen Fossing gult kort.

Troner på topp

Etter onsdagens kamp er Sundjordet på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Borg er på topp i divisjonen med 15 poeng.

Pål Michael Solis var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Borg måle krefter med Nome 2 21. mai. Sundjordet møter Brevik 2 22. mai.