Sverre Fridén Johnsen sørget for at Astor fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål bare noen minutter ut i første omgang, men etter tolv minutter utlignet en av lagets spillere for Orkanger. Astor tok ledelsen igjen da en spiller scoret rett etterpå, og Astor-angriperen scoret igjen da han gjorde 3-1 fem minutter før hvilen. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-1.

Målshow i andre omgang

Noen minutter etter pause fullførte Sverre Fridén Johnsen sitt hattrick, og Astor rykket ytterligere ifra da en av lagets spillere økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Ti minutter senere økte avstanden mellom lagene da Amund Nørstebø Winsnes satte inn 6-1 for Astor. Yaser Yousefi gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-6 etter 61 minutters spill. Fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Benjamin Juul Engebretsen satte inn 7-2. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 7-2.

Fredrik Mo Mosbakk fikk gult kort.

Astor klatrer til andreplass

Etter mandagens kamp er Astor på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Orkanger ligger på åttendeplass med seks poeng.

David Sebastian Kjenes var kampleder.

Orkanger bryner seg på Charlottenlund 15. mai, mens Astor spiller neste kamp mot Vestbyen/Nationalkameratene 20. mai.