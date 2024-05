Beitstad 2/Egge 2 7er fikk et forsprang da Helene Bardal satte inn 1-0 allerede etter tre minutter, og Mølnå doblet ledelsen for da hun satte inn 2-0 et kvarter før pause. Like etterpå reduserte Flatanger 7er ved Signe Kristine Jakobsen, og Kaja Ingebrigtsen Jarmund sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 2-2 etter 22 minutters spill. Beitstad 2/Egge 2 7er tok ledelsen igjen da Astrid Haugen Kleppa scoret fire minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 3-2.

Beitstad 2 / Egge 2 holdt stand etter pause

Ylva Christina Haagensen utlignet for Flatanger 7er fem minutter ut i andreomgangen. Mølnå scoret sitt andre mål da hun gjorde 4-3 rett etterpå, men Haagensen utlignet til 4-4 da hun satte ballen i mål etter 48 minutter. Christine Tangen Myhr sendte Beitstad 2/Egge 2 7er i ledelsen på nytt da hun satte inn 5-4 to minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-4.

Klatret på tabellen

Dette var sesongens første tap for Flatanger.

Etter mandagens kamp er Beitstad 2/Egge 2 nummer fire på tabellen med seks poeng, mens Flatanger er på tredjeplass med sju poeng.

Simen Olsen Haug var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Beitstad 2/Egge 2 måle krefter med Bangsund, mens Flatanger møter Kvam.