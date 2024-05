Verdal/Vinne tok en tidlig ledelse etter scoring av Njord Hallem-Berg, og et kvarter før sidebytte doblet Verdal/Vinne ved Jonathan Olsen. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 2-0.

Verdal / Vinne dro ifra

Mads Stensland Melbye økte ledelsen for Verdal/Vinne da han satte inn 3-0 et kvarter før slutt. To minutter før slutt reduserte Emilian Stinesønn Danielsen til 1-3 for Egge/Sørlia. Lukas Augdal Karlsen la på til 4-1 for Verdal/Vinne ett minutt før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-1.

Tobias Garnvik pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter kampen har både Verdal/Vinne og Egge/Sørlia ni poeng.

Rohan Kavaleri dømte oppgjøret.

I neste runde skal Verdal/Vinne måle krefter med Steinkjer 18. mai, mens Egge/Sørlia møter Remyra samme dag.