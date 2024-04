Brage Langlo Tryggestad sendte Stranda i føringen da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, og etter 23 minutters spill doblet Tom Furset Johansen ledelsen til Stranda. Fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Casper Liam Blindheim satte inn 3-0, og Johansen scoret igjen da han gjorde 4-0 fem minutter før sidebytte. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Dro ifra

Amalie Rusten satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Stranda, og etter 58 minutter økte avstanden mellom lagene da Luca Engeset Sanchez satte inn 6-0 for Stranda. Spjelkavik 2 reduserte til 1-6 ved Aleksander Vasilev fem minutter senere. Sanchez scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-1 fire minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-1.

Leder serien

Stranda har vunnet alle kampene denne sesongen.

Etter søndagens kamp er Stranda på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Spjelkavik 2 er nummer tre med tre poeng.

Jakub Marek var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Stranda måle krefter med Sykkylven 2, mens Spjelkavik 2 møter Sykkylven 2.