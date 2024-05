Mika Henriksen-Skjønhaug sørget for at Askøy 2 fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare fire minutter, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen seks minutter senere. Bastian Krossøy Nyløkken økte ledelsen for Askøy 2 da han satte inn 3-0 etter et kvarter. Ti minutter senere var Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy uheldig og satte ballen i eget mål. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Askøy 2 dro ifra

Mika Henriksen-Skjønhaug gjorde hattrick etter et kvarter av andreomgangen, og Askøy 2 rykket ytterligere ifra da Jakob Mellingen Haugland økte ledelsen ti minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 6-0.

Kjempet seg oppover på tabellen

Det var sesongens første seier for Askøy 2.

Etter tirsdagens kamp er Askøy 2 på sjetteplass på tabellen med fire poeng, mens Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy er nummer tre med seks poeng.

Terje Allan Kvicksson var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Askøy 2 spiller neste kamp mot Austevoll 21. mai, mens Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy spiller neste kamp mot Sotra 2.