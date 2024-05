Bergsmyr-dobbel for Melhus 3

Marius Bergsmyr ble med sine to scoringer den store helten for Melhus 3 i 2-1-seieren over Meldal i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 5 i fotball for menn torsdag. Det var Melhus 3s første seier denne sesongen.