Jakobsen sendte Sortland i føringen da han satte inn 1-0 allerede i første minutt, og Sortland-angriperen scoret igjen da han gjorde 2-0 etter 13 minutter. Alex Berg-Olsen økte ledelsen for Sortland da han satte inn 3-0 etter 24 minutters spill, og Gabriel Hobbelstad Lagesen satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 4-0.

Målshow i andre omgang

Jakobsen sikret seg hattrick da han la på til 5-0 fem minutter ut i andre omgang, og et kvarter før full tid scoret Lagesen sitt andre mål da han gjorde 6-0. Ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Nikolai Arnfinn Avery Sørensen satte inn 7-0 for Sortland, og Sortland økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet to minutter før slutt. Dermed var stillingen 8-0. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 8-0.

Ny runde - nye muligheter

Joakim Øyan var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hardhaus måle krefter med Morild, mens Sortland møter Landsås.