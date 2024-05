Michelle Skår-Nilsen sendte Fitjar foran da hun satte inn 1-0 etter et kvarter, og Fitjar doblet ledelsen da Sofie Bergesen Førre satte inn 2-0. Det resultatet sto seg til pause. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 0-0.

Målshow etter pause

Noen minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Prestbø satte inn 3-0 for Fitjar, og samme spiller la på til 4-0 for Fitjar ti minutter ut i andre omgang. Tone Myrvang Simonsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for samme lag ti minutter senere, og etter 59 minutter var hattricket et faktum for Prestbø. Samme lag økte ledelsen da Prestbø satte ballen i nettet åtte minutter senere. Dermed var stillingen 7-0. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 7-0.

Johanna Lunde Dietz fikk gult kort.

Fitjar serieleder

Etter torsdagens kamp er Fitjar på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Smørås 2 er nummer fem med null poeng.

Kasper Fitjar dømte oppgjøret.

I neste runde skal Fitjar måle krefter med Ny-Krohnborg 23. mai. Smørås 2 møter Gneist 3 24. mai.