Nest-Sotra 2 fikk en drømmestart på kampen da Liam Bentley sendte laget sitt i føringen allerede etter ni minutters spill, men Adrian Korsedal Strand sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 fire minutter senere. Nest-Sotra 2 tok ledelsen igjen ved Alvin Skjold Iden etter 15 minutter. Like etterpå var Kristian Tidemann Kaarbø uheldig og laget selvmål for Kråmyrane. Bentley scoret igjen da han gjorde 4-1 etter 23 minutters spill. Noen minutter før hvilen reduserte Kråmyrane ved Strand. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 4-2.

Dro ifra

Noen minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Marius Rodrigo Tøsse satte inn 5-2. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 5-2.

Nest-Sotra 2s Kristian Rong og Remy André Brakstad fikk gult kort. For Kråmyrane fikk Eirik Nakken Høivik og Sigurd Vågnes Holen gult kort.

Tok over fjerdeplassen

Etter onsdagens kamp ligger Nest-Sotra 2 på fjerdeplass på tabellen med tolv poeng, mens Kråmyrane er på andreplass med 13 poeng.

Kjell Martin Gilleshammer var dommer i oppgjøret.

24. mai er det ny kamp for Kråmyrane. Da møter de Fana 3. Nest-Sotra 2 skal måle krefter med Baune 2 25. mai.