Ørland tok ledelsen da Mari Mikkelhaug scoret etter kun sju minutters spill, men Luna Lekva Velve utlignet da hun satte inn 1-1. Linnea Leirvik ga Ørland ledelsen på nytt etter 24 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 1-2.

Sikret poeng

Luna Lekva Velve sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2. Dermed endte oppgjøret 2-2.

Klatret til andreplass

Etter tirsdagens kamp er Flatås 2 på andreplass på tabellen med 13 poeng, mens Ørland ligger på åttendeplass med sju poeng.

Kristoffer Saursaunet var dommer i kampen.

22. mai er det ny kamp for Flatås 2. Da møter de Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2. Ørland skal måle krefter med Åfjord 27. mai.