Just tok ledelsen da Brian Matheo Løvdal Halvorsen satte inn 1-0 før det første minuttet var spilt, og Just var på farten igjen like etterpå. De doblet ledelsen da Lukas Lervåg satte inn 2-0. Ole-Henrik Sørensen Galdal reduserte til 1-2 for Greipstad 2 etter bare ti minutter. Odd Einar Juliussen satte ballen i mål ett minutt senere. Etter 19 minutters spill ble avstanden mellom lagene redusert da G. Halvorsen reduserte til 2-3, og G. Halvorsen sørget for balanse i Greipstad 2-regnskapet da han satte inn 3-3 fem minutter senere. Et kvarter før pause tok Just ledelsen på nytt ved Odd Einar Juliussen, men sju minutter senere scoret David Ndikumana for Greipstad 2. Leander Heimerdinger Langfeldt ga hjemmelaget ledelsen fire minutter før sidebytte. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 5-4.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Sade Shirwac Dalmar gjorde 6-4 noen minutter ut i andreomgangen. Odd Einar Juliussen laget hattrick da han ordnet 5-6 noen minutter etter hvilen. Fem minutter etter pause fullførte G. Halvorsen sitt hattrick, og Hoshang Khojazada satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere. Etter 52 minutter fikk Just straffespark, og Adrian Garshol scoret fra straffemerket. Fire minutter senere fikk Just straffe. Samme spiller scoret 7-8-målet, og Just-angriperen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 8-8. Theodor Gjertsen sendte Greipstad 2 i ledelsen igjen da han satte inn 9-8 et kvarter før full tid. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 9-8.

Greipstad 2 serieleder

Greipstad 2 har seiret i alle kampene denne sesongen.

Etter tirsdagens kamp er Greipstad 2 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Just ligger på sjuendeplass med null poeng.

Magne Jonny Krumsvik var dommer i kampen.

I neste runde skal Greipstad 2 måle krefter med Vegårshei 22. mai. Just møter Sørfjell 24. mai.