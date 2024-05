Trym Hovden Pile sendte Eid i ledelsen et kvarter før hvilen, men Even Johannesen utlignet da han satte inn 1-1 fire minutter senere. Eskil Hennøen Linder sendte Måløy i føringen da han satte inn 2-1 noen minutter før pause, og Måløy-spiller Oliver Dale Rakkenes satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3 til pause.

Dommeren pekte på straffemerket

Måløy-angriperen økte ledelsen da han satte inn 4-1 to minutter etter sidebytte. Åtte minutter senere reduserte Simen Alsaker til 2-4 for Eid. Nikolai Mathisen Iversen økte til 5-2 for Måløy etter et kvarter av andreomgangen. Eids Peder Tafjord Meland scoret fra straffemerket tre minutter før slutt. Iversen scoret igjen da han gjorde 6-3 rett etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-6.

Måløy serieleder

Etter fredagens kamp er Eid på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Måløy ligger på førsteplass med tolv poeng.

Eirik Sjøstrøm dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Måløy spiller neste kamp mot Stryn 19. mai, mens Eid møter Florø 4 26. mai.