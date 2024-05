Ragnarok 7er tok ledelsen da Ole-Johnny Cirotzki Voll scoret etter kun seks minutters spill, men Eriksen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter 23 minutter. Sotra 2 7er tok ledelsen ved samme mann tre minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-1.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Niklas Ekerhovd scoret for Sotra 2 7er og sørget for at stillingen var 3-1 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Ti minutter senere reduserte Ragnarok 7er ved Eivind Strand Dahle. Ekerhovd scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 etter 55 minutters spill. Like etterpå reduserte Ragnarok 7er da Dahle satte inn 3-4-målet. Eriksen fikk sitt hattrick tre minutter før slutt. O. Voll reduserte til 4-5 ett minutt senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 5-4.

Stig-André von der Fehr Sannes (Sotra 2 7er) og Erlend Bersaas (strøket) (Ragnarok 7er) fikk begge gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Etter søndagens kamp er Sotra 2 nummer sju på tabellen med fire poeng, mens Ragnarok er på andreplass med ni poeng.

Ketil Reigstad dømte kampen.

I neste runde skal Sotra 2 møte Ny-Krohnborg, mens Ragnarok møter Eidsvåg (Hordaland).