Julia Foldnes ga Sotra/Telavåg ledelsen tidlig i oppgjøret etter bare sju minutters spill, og etter 18 minutter doblet Sotra/Telavåg ved Kristina Heggernes. Ved pause sto det 2-0.

Sotra / Telavåg økte ledelsen

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da en spiller satte inn 3-0 for Sotra/Telavåg. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 3-0.

Kjempet seg opp til sjetteplass

Etter søndagens kamp er Sotra/Telavåg på sjetteplass på tabellen med fire poeng, mens Fana er nummer sju med tre poeng.

Firouz Chikh Osman dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Fana måle krefter med Øygarden, mens Sotra/Telavåg møter Sandviken/Varegg.