Randabergs Henrik Helle Loffeld scoret fra straffemerket etter 21 minutters spill, og fem minutter senere doblet Randaberg ved Kasper Pettersen. Arian Selheim reduserte for Stavanger/Tjensvoll noen minutter før hvilen. Ved pause var stillingen 1-2.

Ble utvist

Pettersen scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 etter 52 minutter, og seks minutter senere vartet samme spiller opp med hattrick. Henrik Lindås økte ledelsen for Randaberg da han satte inn 5-1 etter 61 minutters spill, og Pettersen la på til 6-1 for Randaberg seks minutter før slutt. Loffeld (Randaberg G17) måtte forlate banen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort like etterpå, men to minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Pettersen satte inn 7-1 for samme lag. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-7.

Topper serien

Etter onsdagens kamp er Stavanger/Tjensvoll på sjuendeplass på tabellen med åtte poeng, mens Randaberg er på førsteplass med 15 poeng.

Khaled Jaber Aloubaid var dagens dommer.

14. mai skal Stavanger/Tjensvoll møte Viking 3, mens Randaberg møter Rennesøy.