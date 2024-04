Oscar Mjelde Holsen sendte Hausvik i ledelsen etter 15 minutters spill, men Adonai Kidane Teferi utlignet da han satte inn 1-1 fire minutter senere. Kjerstad sendte Varegg/Sandviken 3 foran da han satte inn 2-1 noen minutter før pause, og Jakob Bakke Dårflot sørget for at stillingen var 3-1 etter 40 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 3-1.

Dommeren pekte på straffemerket

Noen minutter ut i andreomgangen reduserte Magnus Thunestvedt Skår til 2-3 for Hausvik. Mohammed Quadar Abdullah Mohamed sørget for jubel da han satte inn 4-2 sju minutter etter sidebytte. Like etterpå fikk Hausvik straffe. Magnus Dyvik scoret fra krittmerket, og samme lag utlignet til 4-4 da samme spiller satte ballen i mål etter 53 minutters spill. Kjerstad scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-4 fem minutter senere, og to minutter før slutt scoret Varegg/Sandviken 3 ved Eimund Ottesen Aarøy. Ett minutt før full tid økte hjemmelaget ved Lucas Marcus Kolderup. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 7-4.

Fredrik Brattaule fikk gult kort.

Varegg / Sandviken 3 klatrer til andreplass

Etter torsdagens kamp er Varegg/Sandviken 3 nummer to på tabellen med fire poeng, mens Hausvik er på femteplass med ett poeng.

Mathias Støylen Sæhle dømte oppgjøret.

Hausvik spiller neste kamp mot Åsane 3 7. mai, mens Varegg/Sandviken 3 prøver seg mot Arna-Bjørnar 20. mai.