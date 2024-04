Isabel Skår sendte Solid i ledelsen da hun satte inn 1-0 et kvarter før hvilen, og en av lagets spillere fikk nettsus og doblet ledelsen for Solid like etterpå. Solid økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet etter 25 minutter. Dermed var stillingen 3-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Ved pause var stillingen 0-3.

Var suverene i andre omgang

Aurelia Kari Gjerde økte ledelsen da hun satte inn 4-0 etter et kvarter av andre omgang, og tre minutter senere la samme spiller på til 5-0 for Solid. Et kvarter før full tid økte avstanden mellom lagene da en spiller satte inn 6-0, og seks minutter senere var hattricket et faktum for Solid-spilleren. Emma Elise Bergseth Solvoll økte til 8-0 for Solid etter 63 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-8.

Solid serieleder

Etter mandagens kamp er Vindafjord/Skjoldar/Vats/Vik på ellevteplass på tabellen med ett poeng, mens Solid er på førsteplass med 15 poeng.

Knut Langåker dømte kampen.

13. mai er det ny kamp for Vindafjord/Skjoldar/Vats/Vik. Da møter de Haugar. Solid skal måle krefter med Stegaberg samme dag.