NTNUIÅ fikk en pangåpning på kampen da Odberg sendte laget sitt i ledelsen allerede etter sju minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 0-1.

Ekspederte straffe i mål

Anders Sætherbø (NTNUIÅ) scoret fra ellevemeteren noen minutter ut i andreomgangen, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Odberg satte inn 3-0 for NTNUIÅ. NTNUIÅ rykket ytterligere ifra da Jarle Løvik Salte økte ledelsen to minutter senere, og Odberg laget hattrick da han ordnet 5-0 etter 68 minutter. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 0-5.

Volda 2s Sander Brenne Nautvik og Ali Amer Sharro pådro seg gult kort. For NTNUIÅ fikk Even Smevold Odberg gult kort.

Klatret til åttendeplass

Etter mandagens kamp er Volda 2 på tiendeplass på tabellen med tre poeng, mens NTNUIÅ er nummer åtte med fire poeng.

Bertil Holen var dommer i oppgjøret.

NTNUIÅ bryner seg på Bergsøy 2 5. mai, mens Volda 2 spiller neste kamp mot Giske 9. mai.