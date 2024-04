Ole Sebastian Sundgot sendte Brattvåg i ledelsen etter 21 minutter. Tre minutter før hvilen ble vondt til verre for Viking 2, da samme mann doblet ledelsen for Brattvåg. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Franco Lino reduserte til 1-2 for Viking 2 etter 62 minutters spill, og Viking 2 utlignet til 2-2 da innbytter Niklas Kemp Fuglestad satte ballen i mål fem minutter senere. Han hadde nylig blitt byttet inn. Viking 2 tok ledelsen da Kristoffer Paulsen scoret fire minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-2.

Tengel Lia Fredriksen (Brattvåg) og Franco Lino (Viking 2) fikk begge gult kort.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp ligger Viking 2 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Brattvåg er på sjetteplass med seks poeng.

Hussein Al-Kharasani var dagens dommer.

Brattvåg prøver seg mot Arendal 5. mai, mens Viking 2 spiller neste kamp mot Fløy dagen etter.