Eide og Omegn 2 fikk en drømmestart på kampen da R. Visnes sendte laget sitt i ledelsen allerede etter tre minutters spill, og Marius Kirkaune scoret og doblet ledelsen for Eide og Omegn 2. Henrik Krakeli Moen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Eide og Omegn 2, og et kvarter før pause økte avstanden mellom lagene da Simen Fanum satte inn 4-0 for Eide og Omegn 2. Ola Gjøvik gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-4 noen minutter før sidebytte. R. Visnes scoret igjen da han gjorde 5-1 noen minutter før hvilen. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 5-1.

Målshow i andre omgang

Eide og Omegn 2 økte ledelsen da Kristian Sandvik satte ballen i nettet fire minutter etter pause. Dermed var stillingen 6-1, og Eide og Omegn 2 rykket ytterligere ifra da Tor Magnus Sørum Melbye økte ledelsen fem minutter senere. Lukas Svenøy Storvik la på til 8-1 for Eide og Omegn 2 etter 63 minutter, og Christoffer Andersen økte ledelsen for Eide og Omegn 2 da han satte inn 9-1 seks minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 9-1.

Øksendals Eirik Engdahl og Marius Ranheim Sæther pådro seg gult kort.

Topper serien

Etter mandagens kamp er Eide og Omegn 2 serieleder på tabellen med seks poeng, mens Øksendal er nummer sju med null poeng.

Kåre Bergset dømte kampen.

21. mai er det ny kamp for Eide og Omegn 2. Da møter de Kvass/Ulvungen. Øksendal skal måle krefter med Batnfjord 23. mai.