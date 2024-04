Etter elleve minutter fikk Blindheim straffespark. Iver Vartdal scoret 1-0-målet. Seks minutter senere fikk Langevåg straffe, og Henrik Rygg Berge scoret fra krittmerket. Lukas Bugjerde Apneseth sendte Blindheim foran igjen da han satte inn 2-1 et kvarter før hvilen. Ved pause sto det 1-2.

Målshow etter pause

Jonas Ekroll Solberg sørget for jubel da han satte inn 3-1 seks minutter etter pause, og Noris Almås Drabløs satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Blindheim. Ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 5-1 for Blindheim, og Vartdal la på til 6-1 for samme lag da det var spilt en halv time i andre omgang. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-6.

Vetle Kvalheim Kupen pådro seg gult kort.

Slik spilles neste runde

Arve Toven var dommer.

I neste runde skal Langevåg måle krefter med Herd 25. april, mens Blindheim møter Brattvåg/Norborg/Ravn samme dag.