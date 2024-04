Peder Mjåland Skaar sendte Donn i føringen etter kun seks minutter, og Donn doblet ledelsen da Ohaib Salem Abdullah satte inn 2-0. Stillingen sto seg til pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Målshow etter pause

Etter 52 minutters spill la Magnus Gregri Johnson på til 3-0 for Donn, og Donn rykket ytterligere ifra da Haugland økte ledelsen etter 63 minutter. Samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 5-0 seks minutter senere, og Christian Bue satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for bortelaget fem minutter før slutt. Haugland sikret seg hattrick da han la på til 7-0 fem minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 0-7.

Aiden Brandser fikk gult kort.

Donn topper serien

Donn har vunnet alle kampene denne sesongen.

Etter onsdagens kamp er Kvinesdal på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Donn er på førsteplass med ni poeng.

Oliver Johan Torkelsen var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Kvinesdal måle krefter med Flekkefjord 2, mens Donn møter Søgne.