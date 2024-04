En spiller sendte Fana 3 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare ni minutter, men Alexander Eikås sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Tobias Rinde Andersen ga Øygarden 2 ledelsen etter 23 minutters spill, og Adrian Svellingen gjorde 3-1 to minutter senere. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-3.

Økte ledelsen

Noen minutter ut i andre omgang reduserte Fana 3 ved en av lagets spillere. Et kvarter før slutt scoret Eikås sitt andre mål da han gjorde 4-2, og Tobias Dvergsdal Vindenes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Øygarden 2. samme spiller økte til 6-2 for bortelaget åtte minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-6.

Klatret på tabellen

Etter søndagens kamp er Fana 3 på sjetteplass på tabellen med ett poeng, mens Øygarden 2 ligger på andreplass med seks poeng.

Åsmund Grasdal Lunde var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Fana 3 spiller neste kamp mot Njardar/Tysnes 1. mai, mens Øygarden 2 spiller mot Bjarg 3 dagen etter.