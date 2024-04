Skaun/Buvik tok ledelsen da Groven scoret etter 13 minutters spill. Et kvarter før pause ble vondt til verre for Stadsbygd/Vanvik/Rissa, da Tilda Sundsøy doblet ledelsen for Skaun/Buvik. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-2.

Økte ledelsen

Skaun/Buvik rykket ytterligere ifra da Groven økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Maren Estenstad Riaunet satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for gjestene. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 0-4.

Groven fikk se det gule kortet.

Topper tabellen

Etter torsdagens kamp er Stadsbygd/Vanvik/Rissa på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Skaun/Buvik er på topp i serien med seks poeng.

Hussein Ali Sharif var kampleder.

30. april er det ny kamp for Skaun/Buvik. Da møter de Strindheim TF. Stadsbygd/Vanvik/Rissa skal måle krefter med Utleira 7. mai.