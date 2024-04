Trygg/Lade 7er tok ledelsen ved Synnøve Myhre Refvik bare noen minutter ut i kampen, og gjestene var på farten igjen etter tolv minutter. De doblet ledelsen da Ingrid Noem Berg satte inn 2-0. Elisa Høvik reduserte for Kolstad 7er ti minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 30 minutter, var stillingen 1-2.

Bortelaget dro ifra

Divine Uwamahoro scoret for bortelaget og sørget for at stillingen var 3-1 fem minutter ut i andre omgang. Sju minutter senere reduserte Hedda Emilie Rishaug til 2-3 for vertene. Laura Fuglsig Kjeldsen sørget for at stillingen var 4-2 etter 50 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-4.

Spennende runde i vente

Morten Aasheim var kampleder.

I neste runde skal Kolstad måle krefter med Hitra 28. april. Trygg/Lade møter Heimdal 2 29. april.