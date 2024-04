Jesper Hægbostad sørget for at Giv Akt fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun fem minutter, og Nikola Ribac scoret og doblet ledelsen for Giv Akt åtte minutter senere. Etter 23 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Hægbostad satte inn 3-0, og Giv Akt økte ledelsen da Ribac satte ballen i nettet fem minutter før hvilen. Dermed var stillingen 4-0. Fem minutter senere reduserte Otra da Fredrik Abusland Dyrland satte inn 1-4-målet. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-4.

Bortelaget økte ledelsen

Simon Tjelland Lian satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Giv Akt, og Jens Hadland la på til 6-1 for Giv Akt etter 68 minutter. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-6.

Slik spilles neste runde

Jan Næss dømte oppgjøret.

23. april skal Otra møte Vigør, mens Giv Akt møter Våg.