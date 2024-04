Rami Faisal Yousef ga Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 en tidlig ledelse i kampen med sitt mål etter kun sju minutters spill, men ni minutter senere utlignet Benjamin Finanger for Leik. Matias Lillebudal ga Leik ledelsen etter 27 minutter, men Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 utlignet til 2-2 da Jacob Relling Eidstø satte ballen i mål like etterpå. Petter Lillebudal (Leik 7er G16) scoret fra straffemerket etter 40 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 3-2 etter første omgang.

Var suverene i andre omgang

Jim Otto Fuglås Martinsen fant nettmaskene noen minutter ut i andreomgangen, og samme spiller økte til 5-2 for Leik ni minutter etter pause. Ett minutt senere reduserte Elias Røstad Sakshaug til 3-5 for Vestbyen 3/Nationalkameratene 3. Leik rykket ytterligere ifra da P. Lillebudal økte ledelsen etter 51 minutter, og Leik økte ledelsen da Finanger satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 7-3. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-3.

Leder serien

Etter tirsdagens kamp ligger Leik på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 er på fjerdeplass med tre poeng.

Cengiz Yesükan var dommer.

I neste runde skal Leik måle krefter med Rennebu 29. april. Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 møter Tiller 3 1. mai.