Da pausesignalet lød, hadde ingen av lagene fått ballen i mål. Dermed sto det 0-0 midtveis.

Målshow i andre omgang

Ellinor Garli Hegvik sendte Fosen i ledelsen da hun satte inn 1-0 noen minutter etter sidebytte, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Fosen. Etter 48 minutter var hattricket et faktum for Fosen-angriperen, og Fosen rykket ytterligere ifra da Tomine Nilsen Skilleås økte ledelsen to minutter senere. Et kvarter før slutt økte avstanden mellom lagene da Martine Skavdal Myhre satte inn 5-0 for Fosen, og Tomine Nilsen Skilleås økte ledelsen da hun satte inn 6-0 fem minutter senere. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 6-0.

Fosen serieleder

Før møtet med Fosen J13 hadde Flatås 2 vunnet tre kamper på rad.

Etter mandagens kamp ligger Fosen på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Flatås 2 er på andreplass med ni poeng.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Flatås 2 prøver seg mot Fosen 2 11. mai, mens Fosen spiller neste kamp mot Sverresborg to dager senere.