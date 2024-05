Even Sørhus Moen ga Kvikne ledelsen etter elleve minutters spill, og Kristian Rønning scoret og doblet ledelsen for Kvikne to minutter senere. Et kvarter før hvilen la Moen på til 3-0 for Kvikne, og Nymoen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Kvikne like etterpå. Etter 28 minutter økte avstanden mellom lagene da en av lagets spillere satte inn 5-0 for bortelaget, og Kvikne-spilleren satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-6 til pause.

Kvikne holdt unna

En av lagets spillere reduserte for Alvdal 2 seks minutter ut i andre omgang. Et kvarter før full tid vartet Nymoen opp med hattrick. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 1-7.

Kvikne klatret til fjerdeplass

Etter fredagens kamp ligger Alvdal 2 på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Kvikne er på fjerdeplass med seks poeng.

Kjerstine Tharaldsteen var dagens dommer.

9. mai er det ny kamp for Alvdal 2. Da møter de Tolga-Vingelen/Os/Nansen. Kvikne skal måle krefter med Tynset 3 15. mai.