Njardar/Tysnes fikk en drømmestart på kampen da Solheim sendte laget sitt i føringen etter bare fem minutters spill, men Eirik Garberg Olsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 rett etterpå. Njardar/Tysnes tok ledelsen igjen da Olav Sørhus Dalen satte inn 2-1 etter 15 minutter, og Hans Martin Hansen satte inn 3-1 tre minutter senere. Juan Maria Luna Santillana økte ledelsen da han satte inn 4-1 etter 27 minutters spill. E. Olsen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-4 sju minutter senere. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 2-4.

Njardar / Tysnes dro ifra

Solheim la på til 5-2 for Njardar/Tysnes ett minutt før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-5.

Mathias Høgøy Birkeland pådro seg gult kort.

Njardar / Tysnes leder serien

Det var Njardar/Tysnes' tredje strake seier.

Etter onsdagens kamp ligger Gneist 2 på femteplass på tabellen med null poeng, mens Njardar/Tysnes er på førsteplass med ni poeng.

Saman Issam Hussien dømte oppgjøret.

7. mai er det ny kamp for Gneist 2. Da møter de Fana 2. Njardar/Tysnes skal måle krefter med Nore Neset samme dag.