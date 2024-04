Borkamo sendte Brønnøysund i ledelsen da han satte inn 1-0 etter elleve minutters spill, og Henning Pleym-Olsen scoret og doblet ledelsen for Brønnøysund. Borkamo økte ledelsen for Brønnøysund da han satte inn 3-0 etter 25 minutter, og like etterpå økte Brønnøysund ved Cornelius Grøtheim Olsen. Borkamo sikret seg hattrick da han ordnet 5-0 etter en halv time. Ved pause var stillingen 5-0.

Publikum fikk mye å juble for

To minutter etter sidebytte la Nicholas André Solheim Rottem på til 6-0 for samme lag, og etter 58 minutter økte avstanden mellom lagene da Henning Pleym-Olsen satte inn 7-0. Eron Madeus Vedal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-0 for vertene. Roman Yushchenko reduserte for Brønnøysund 2 fire minutter senere, og etter 63 minutters spill reduserte en av lagets spillere til 2-8 for Brønnøysund 2. Noah Fernando Lian reduserte til 3-8 for samme lag fem minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 8-3.

Spennende runde i vente

Madeleine Larsen Mathisen var dommer i kampen.

I neste runde skal Brønnøysund måle krefter med Sømna 2. mai. Brønnøysund 2 møter Olderskog 7. mai.