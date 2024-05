Daniel Larsen Rygg sørget for at Randaberg 2 fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare åtte minutters spill, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Randaberg 2. Krister Krogevoll-Ur reduserte for Midtbygdens et kvarter før pause. Noah Andersen Eriksen scoret 3-1-målet fem minutter senere, og Noah Sandvik Totland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Randaberg 2. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 1-4.

Straffemål

Ti minutter ut i andreomgangen scoret Krister Krogevoll-Ur sitt andre mål da han gjorde 2-4. Victor Mesele Gundersen Mitchell (Randaberg 2 G15) scoret fra straffemerket rett etterpå, og Randaberg 2s Totland scoret på straffe da det var spilt en halv time i andre omgang. Eriksen økte til 7-2 for Randaberg 2 fem minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-7.

Klatret til femteplass

Etter tirsdagens kamp ligger Midtbygdens på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Randaberg 2 er på femteplass med seks poeng.

Amund Øyri Grøtterød var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Midtbygdens spiller mot Hundvåg 2 7. mai, mens Randaberg 2 spiller neste kamp mot Rennesøy 23. mai.