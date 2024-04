Waranya Luangboonsin sendte Søgne i ledelsen allerede etter tre minutter, og fem minutter senere doblet Søgne ledelsen. Samme spiller scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-0 etter 14 minutters spill, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Silje Gundersen satte inn 4-0 for Søgne. Søgne rykket ytterligere ifra da Sunniva Stray Skistad økte ledelsen etter 24 minutter, og Søgne økte ledelsen da Mathilde Ueland satte ballen i nettet tre minutter senere. Dermed var stillingen 6-0. Anna Fuglestveit Kristensen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Søgne, og Søgne la på til 8-0 to minutter før pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 8-0.

Dominerte i andreomgang

Ni minutter etter sidebytte la Ingrid Kaland på til 9-0 for Søgne, og Skistad økte ledelsen da hun satte inn 10-0 seks minutter før slutt. Kristensen satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 11-0.

Søgne klatrer til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Søgne nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Kristiansandkameratene er på ellevteplass med null poeng.

Christer Gumpen Eidsaa var kampleder.

I neste runde skal Kristiansandkameratene måle krefter med Øyestad 29. april. Søgne møter Mandalskameratene 9. mai.