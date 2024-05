Dobbel lykke da Stadsbygd / Vanvik / Rissa vant

Linnea Riiber Nesdal førte an med to mål i 4-3-seieren over Utleira i J17 1. divisjon, Avdeling 2 - Vår tirsdag. Det var sesongens første seier for Stadsbygd/Vanvik/Rissa.