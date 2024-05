Cedric Forlan Garrido Brandsdal ga Nordre Holsnøy ledelsen etter 45 minutter. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Hentet inn ledelsen

Kristian Mjelde sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Den endelige stillingen i kampen ble 1-1.

Simon Aasheim Solstad (Hausvik 2) og Trym Sivert Osei Liland (Nordre Holsnøy) fikk begge gult kort.

Hausvik 2 klatrer til sjetteplass

Etter lørdagens kamp er Nordre Holsnøy på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Hausvik 2 er nummer seks med fire poeng.

Ketil Andre Markussen var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nordre Holsnøy prøver seg mot Vadmyra 4 11. mai, mens Hausvik 2 spiller neste kamp mot Vadmyra 4 25. mai.