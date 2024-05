Oskar Dale Ringen sendte Søgne 2 i føringen etter 20 minutters spill, men Filip Rive Østhus sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Fem minutter før hvilen tok Søgne 2 ledelsen igjen ved Theodor Benjaminson. Ved pause var stillingen 1-2.

Søgne 2 var suverene i andre omgang

Noah Fuglestveit Kristensen fant nettmaskene noen minutter etter pause, og Isak Fladen økte til 4-1 for Søgne 2 noen minutter ut i andreomgangen. 17-åringen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Søgne 2 etter 68 minutter, og sju minutter senere økte Søgne 2 ved Leonardo Silveira Pereira. Bortelaget økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet åtte minutter før slutt. Dermed var stillingen 7-1. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-7.

Ragnar Logi Valgardsson (Søgne 2 G19) og Christian Angelo Tambini (Donn 2 G19) fikk begge gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter lørdagens kamp er Donn 2 nummer fem på tabellen med tre poeng, mens Søgne 2 er på tredjeplass med sju poeng.

6. mai er det ny kamp for Donn 2. Da møter de Våg 2. Søgne 2 skal måle krefter med Lyngdal 2 9. mai.