Leona Dis Stiansdottir Pedersen sendte Vestnes Varfjell i ledelsen etter 18 minutter. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-1.

Målshow i andre omgang

18-åringen doblet ledelsen for Vestnes Varfjell da hun satte inn 2-0 to minutter før slutt, og seks minutter på overtid økte Vestnes Varfjell ved Nathalie Vikås. Samme spiller økte ledelsen for Vestnes Varfjell da hun satte inn 4-0 ni minutter på overtid, og bortelaget rykket ytterligere ifra da Sandra Saengdee Hjelvik økte ledelsen 20 minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-5.

Molde 2 beholder andreplass

Etter kampen står både Molde 2 og Vestnes Varfjell med ni poeng.

Torkild Fosseide var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Molde 2 bryner seg på Gossen 27. mai, mens Vestnes Varfjell spiller neste kamp mot Træff/Ekko/Aureosen 2 dagen etter.