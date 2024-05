Jenssen sendte Kvaløya foran da han satte inn 1-0 etter kun fire minutter, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen like etterpå. Håkon Angel Moldes-Jørgensen økte til 3-0 for Kvaløya etter et kvarter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0 til pause.

Økte ledelsen

Etter et kvarter av andre omgang økte avstanden mellom lagene da Dennis Emilian Bryne satte inn 4-0, og sju minutter senere la Lucas Halldorsson på til 5-0 for Kvaløya. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 5-0.

Henrik Stormo Mathisen fikk gult kort.

Ble værende på femteplass

Etter torsdagens kamp er Kvaløya på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Hamna/Skarp er nummer sju med null poeng.

Ken Rune Johansen var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kvaløya spiller neste kamp mot Fløya 20. mai, mens Hamna/Skarp bryner seg på Tromsø tre dager senere.